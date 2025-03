Złapali go na granicy z Ukrainą. Oto co ukrył w podłodze ciężarówki

W oficjalnym komunikacie czytamy, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Korczowej wytypowali do szczegółowej kontroli samochód ciężarowy , który bez ładunku przemieszczał się przez granicę polsko-ukraińską.

To niejedyne niepokojące odkrycie w Korczowej w ostatnim czasie. Funkcjonariusze wykryli produkty farmaceutyczne także podczas kontroli wjeżdżającego do Polski busa. W bagażu jednej z pasażerek znaleźli 100 ampułek leków opioidowych .

Z kolei w całym 2024 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z woj. podkarpackiego udaremnili kilkadziesiąt przypadków nielegalnego wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych. Zatrzymali łącznie ponad 12 tys. sztuk produktów. Wśród nich były m.in. sterydy, leki dla zwierząt, środki przeciwzapalne i przeciwwirusowe.

Do nietypowych sytuacji dochodzi także na innym przejściu granicznym w woj. podkarpackim - w Krościenku. W bagażniku pojazdu kierowanego przez 46-letniego Ukraińca służby znalazły spreparowanego krokodyla .

Okaz został przekazany do identyfikacji. Jak ustalono, był to krokodyl krótkopyski - gatunek objęty ochroną Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Kierowca nie posiadał wymaganego zezwolenia na jego przewóz przez granicę Unii Europejskiej (UE), więc grożą mu poważne konsekwencje prawne (w tym kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat).