Złapano sklepowego złodzieja. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Złodziej kradł wszystko, co wpadło mu w ręce, a szczególnie to, co łatwo mógł później sprzedać. "Za jednym razem wyniósł z jednego ze sklepów karton z ponad 400 paczkami papierosów" - mówiła Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji. W trakcie zatrzymania znaleziono przy nim narkotyki.

Zatrzymano młodego mężczyznę. Za kradzież w sklepach grozi mu do 10 lat więzienia (Policja)