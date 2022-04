Zlicytowali siedzibę firmy handlarza bronią. Tak państwo ściąga pieniądze za respiratory

"Z tego miejsca chcemy zaapelować do prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobry, żeby nie był 'miękiszonem', żeby ścigał handlarza bronią. Nie może być tak, że od dwóch lat nie są zwracane pieniądze, tj. 40 mln zł, ale również nie został zwrócony VAT, który powinien zostać naliczony. Według naszych obliczeń jest to kwota ok. 13 mln zł" – poinformował w piątek poseł Szczerba.