Zlikwidowali leśną bimbrownię. W środku odkryli setki litrów alkoholu

Do jednej z takich sytuacji doszło w styczniu 2024 r., kiedy podlascy policjanci odkryli nielegalnie wytwarzany alkoholu w pomieszczeniach gospodarczych. W środku znaleźli 2,4 tys. litrów zacieru, 665 litrów alkoholu o stężeniu do 50 proc. i aparaturę do jego produkcji. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego alkoholu wynosiła prawie 60 tys. zł