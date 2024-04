25 tys. zł dla lekarza i 221 zł dla pielęgniarki. "To bulwersujące"

"Jak ktoś nie ma kalkulatora pod ręką to spieszę z informacją: dyrekcja: 25 200 zł na osobę, administracja: 6 300 zł na osobę, lekarze kierownicy: 13 140 zł na osobę, lekarze: 24 500 zł na osobę, pielęgniarki: 221 zł na osobę" – pisze na Facebooku Siostra Bożenna, polska pielęgniarka, która komentuje to, co dzieje się w służbie zdrowia. Tym razem pielęgniarka pokazała w mediach społecznościowych to, co się wydarzyło w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.