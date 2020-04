Złote monety inwestycyjne

W okresie od sierpnia 2018 do marca 2020 roku cena złota wzrosła z około 1200 do ponad 1600 dolarów amerykańskich, osiągając poziom najwyższy od 7 lat. Nie spowodowało to jednak, że zakup kruszcu stał się mało opłacalny. Wiele wskazuje na to, że jest wprost przeciwnie: ze względu na wybuch światowej pandemii i widmo poważnego kryzysu gospodarczego, szerokie grono inwestorów i analityków rynkowych prognozuje dalszą aprecjację kursu złota. Takie prognozy szczególnie nie dziwią, bo w niepewnych czasach praktycznie zawsze okazuje się ono bezpieczną przystanią dla kapitału. Dlatego w obecnych okolicznościach warto przynajmniej rozważyć zakup złotych monet inwestycyjnych.