Złoty dał się wyprzedzić w 2017 roku na ostatniej prostej. Do pierwszego miejsca brakowało nam niewiele

Niewiele brakowało. Złoty mógł być najsilniejszą walutą ubiegłego roku na świecie. W ostatnich dniach nasza waluta wyprzedziła nawet mozambijski metical. Cóż z tego, skoro czeska korona rosła w ostatnich dniach jeszcze szybciej.

Było bardzo blisko. Na ostatnich metrach złotego wyprzedziła czeska korona (newspix.pl)

Korona czeska i polski złoty to najmocniejsze waluty 2017 roku. Zyskały do dolara po prawie 18 proc. w ciągu roku - odpowiednio 17,71 proc. i 17,60 proc. Na ostatniej prostej wyprzedziliśmy liderującego pod koniec roku mozambijskiego meticala, ale korona była jeszcze szybsza i na metę trafiła o ułamek sekundy przed nami.

Względem euro złoty zyskał w ciągu dwunastu miesięcy 5,33 proc., a korona 5,59 proc. Pierwszego dnia stycznia notowania obu walut odnośnie waluty wspólnej zresztą nadal się poprawiają.

Za dolara na forex trzeba płacić 3,48 zł, a za euro 4,18 zł. Funt kosztuje niecałe 4,70 zł, a frank szwajcarski 3,57 zł.

Razem z Czechami w zaufaniu międzynarodowego kapitału wyprzedzamy znacząco pozostałe kraje regionu. Złoty zyskał w ciągu roku 5,65 proc. do węgierskiego forinta. Co bardzo istotne dla naszych turystów, podróżujących tłumnie do Chorwacji umocnił się też o 4,41 proc. względem kuny.

Wakacje w Chorwacji będą więc w tym roku tańsze, o ile w ichnią walutę zaopatrzymy się już teraz. Wypoczywało tam zresztą w ubiegłym roku już prawie milion Polaków - podała ponad tydzień temu „Rzeczpospolita”, co daje nam czwarte miejsce po Niemcach, Słoweńcach i Austriakach.

Skąd tak dobra pozycja walut z Czech i Polski? Wszystko dzięki mocnej gospodarce..

Czeski PKB poszedł w górę o 5 proc. rok do roku w trzecim kwartale ub.r., a polski o 4,7 proc. Stopa bezrobocia w Polsce zeszła do 6,5 proc. a czeska utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 3,5 proc. Budżety obu państw wykazywały po listopadzie lekki minus, a jeszcze do października były na plusie, więc sukces gospodarki nie jest okupiony większymi długami państwa, jak to często bywa, gdy państwo bierze się za sztuczną stymulację.

Co więcej, mimo zalewu polską żywnością i umocnienia waluty bilans obrotów międzynarodowych Czech wykazuje nadwyżkę. Podobnie zresztą jak Polski. W dłuższym terminie siła waluty może co prawda naszym eksporterom zaszkodzić, ale dotychczas takie sygnały się nie pojawiły.

W przypadku Polski zadziałał jeszcze efekt poprawy nastrojów międzynarodowego kapitału względem rozrzutności polskiego rządu. 500+ i wcześniejszy wiek emerytalny kosztowały miliardy, ale budżet bez problemu to wytrzymał dzięki lepszej ściągalności podatków przy rosnącej gospodarce.

Agencja Reuters wskazuje, że w tych okolicznościach, nawet mimo wzrostu inflacji - która jednak wywołana została czynnikami jednorazowymi w przypadku żywności (patrz: masło i jaja) - oczekiwane są podwyżki stóp procentowych przez banki centralne obu naszych sąsiadujących krajów. To zachęca kapitał do trzymania pieniędzy w obligacjach państwowych. W przypadku złotego nawet mimo to, że NBP teoretycznie podwyżkę odkłada nawet do przyszłego roku.