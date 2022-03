Złoty wyjątkowo słaby. Belka: "Rubel ciągnie nas w dół"

- Nikogo nie zachęcam do wymiany złotego na inne waluty. Nie może Pani ode mnie tego oczekiwać, jako od Byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Słabość Złotego dzisiaj nie wynika z fundamentów polskiej gospodarki. Wynika z tego, że jesteśmy blisko Rosji i nasza waluta jest dzisiaj w tym samym koszyku, co rubel. Rubel nas ciągnie do dołu, byłoby zupełnie inaczej, gdybyśmy byli w strefie euro - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Marek Belka, były premier i prezes NBP. - Wyobraża sobie Pani, co by się stało z walutą litewską, łotewską czy estońską, gdyby te kraje nie były w strefie euro? Być w strefie euro to nie jest tylko kwestia ekonomiczna, to jest kwestia bezpieczeństwa - dodał.