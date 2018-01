Zmiana czasu jednak przetrwa? Sawicki: rząd jest przeciwny likwidacji

Projekt ustawy likwidującej konieczność przestawiania zegarków dwa razy do roku jest w Sejmie. Poparli go posłowie PiS i opozycji, jednak prace nad nim stanęły.

Tymczasem prace nad projektem stanęły. Jak mówi Wirtualnej Polsce Marek Sawicki z PSL, stało się tak za sprawą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Marek Kuchciński wstrzymał prace, mimo że posłowie jego partii są za rezygnacją ze zmiany czasu. Pytałem go o to dwa razy, powiedział, że sprawę wyjaśni. A problem dotyczy stanowiska MSZ, które dopatruje się w naszym projekcie niezgodności z prawem unijnym. I dlatego projekt utknął w sejmowej zamrażalce - mówi Marek Sawicki.

Jego zdaniem z dyrektywy unijnej wynika, że nie ma obowiązku zmiany czasu. - Jednak MSZ twierdzi inaczej. Według resortu kolejne zmiany dyrektywy każą domniemywać, iż zmiana czasu musi obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich. To nie jest prawdą - mówi Marek Sawicki.

Zapowiada, że PSL będzie się domagał wznowienia prac nad projektem. - Niech dopuszczą do drugiego czytania i najwyżej odrzucą w trzecim. To my wniesiemy nowy projekt - mówi Marek Sawicki.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Według obecnie obowiązującego stosowanie czasu letniego i zimowego potrwa do 2021 roku. Zmiana czasu ma się przyczynić do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii, choć opinie co do korzyści są podzielone.