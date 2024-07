Zmiany dotyczące alkoholi. Wchodzą w życie 19 sierpnia

Za dwa miesiące kończy się okres przejściowy

Dokładnie 19 sierpnia kończy się okres przejściowy, który pozwala producentom dostosować swoje produkty do nowych zasad dotyczących etykiet. Produkty wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie nowych przepisów, oznaczone jako "nalewka", mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów, nawet jeśli nie spełniają nowych kryteriów.