Zmiany dotyczące alkoholi. Wchodzą w życie w przyszłym miesiącu

Ochrona terminu "nalewka"

W przepisach unijnych dotyczących oznaczania napojów spirytusowych termin "nalewka" nie występuje. Jest to określenie charakterystyczne dla Polski, związane przez konsumentów z pewnym typem trunku. Nalewki to tradycyjne polskie napoje, wytwarzane na bazie alkoholu etylowego z surowców rolniczych. Kluczowym elementem produkcji nalewki jest maceracja roślin takich jak zioła, orzechy włoskie, pędy sosny, a także kwiaty (np. mniszka lekarskiego, czarnego bzu, lipy) lub owoce w alkoholu etylowym, co nadaje napojowi specyficzne walory aromatyczne.