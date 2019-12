Zmiany na kolei. Od niedzieli nowy rozkład

W najbliższą niedzielę spore zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Te wrócą na modernizowane trasy, a na sieci kolejowej pojawi się 18 nowych przystanków. W razie mrozów nawet nocą otwierane będą dworce.

W najbliższą niedzielę 15 grudnia wejdzie w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Pociągi wrócą na modernizowane trasy Warszawa - Lublin, Kraków - Zakopane, Leszno - Głogów, Olsztyn - Działdowo - informują PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). Jak dodano w komunikacie, skróci się czas przejazdu koleją m.in. z Opola do Nysy, z Wrocławia do Zgorzelca.

Lepszy dostęp do kolei zapewni kilkanaście nowych przystanków m.in. w Olsztynie, Lublinie, Jeleniej Górze, Białymstoku, Nysie. PKP Intercity wprowadzi dodatkowe postoje na 28 stacjach.

W nowym rozkładzie pociągiem z Lublina przez Dęblin do Warszawy będziemy podróżować bez komunikacji zastępczej. Pociągi regionalne będą kursowały z Lublina przez Puławy do Dęblina. W Lublinie będzie również nowy przystanek Lublin Zachodni.

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z nowych połączeń z Wrocławia i Legnicy przez Lubin do Rudnej Gwizdanowa i dalej do Głogowa. Przez Lubin pojadą pociągi dalekobieżne m.in. do Wiednia, Budapesztu, Berlina, Krakowa i Przemyśla.