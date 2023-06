Zmiany w 500 plus. ZUS może się nie wyrobić. PiS zostawił "furtkę" w przepisach

Rząd we wtorek zdecydował: zamiast 500 plus będzie 800 plus. Podwyżka ma wejść w życie od 1 stycznia, jest jedno "ale". ZUS musi mieć czas na przygotowanie się do zmiany. Może się okazać, że na początku roku część rodziców nie dostanie ani 500 zł, ani 800 zł.