Zmiany w dziedziczeniu. Kto może pożegnać się ze spadkiem?

Zmiany w przepisach dotyczących zachowku wprowadzają istotne ograniczenia dla osób pominiętych w testamencie. Nawet najbliżsi krewni mogą nie otrzymać pieniędzy , jeśli nie zostali uwzględnieni w testamencie. Nowe przepisy ułatwiają wydziedziczenie oraz pozbawienie prawa do zachowku .

Prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom zmarłego. Jednak nowe przepisy umożliwiają łatwiejsze pozbawienie tego prawa. Wydziedziczenie musi być wyraźnie wskazane w testamencie i oparte na określonych przesłankach, takich jak popełnienie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

Adwokat Paulina Iwanowicz wyjaśniała w rozmowie z infor.pl, że zachowek to narzędzie prawne, które balansuje między swobodą testowania a obowiązkiem zapewnienia minimum zabezpieczenia dla najbliższych. Wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego , a w przypadku małoletnich lub trwale niezdolnych do pracy - dwie trzecie.

Zmiany w prawie obejmują także sposób obliczania zachowku. Do spadku dolicza się fundusz założycielski fundacji rodzinnej, jeśli nie jest ona ustanowiona w testamencie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy fundusz wniesiono ponad dziesięć lat przed otwarciem spadku.

Osoby uprawnione do zachowku mogą dochodzić swoich praw poprzez wezwanie do zapłaty lub wytoczenie powództwa. Roszczenia o zachowek przedawniają się po pięciu latach od otwarcia spadku. Warto podjąć próbę ugodowego rozwiązania przed skierowaniem sprawy do sądu.