Zmiany w podatkach. "Samotni rodzice nie stracą na Polskim Ładzie"

Resort finansów pracuje nad zmianami we wspólnym rozliczeniu rodziców i dzieci z zastosowaniem ilorazu zależnego od liczby dzieci. Według zapewnień szefowej resortu rodziny, samotni rodzice, którzy zarabiają do 12800 złotych brutto miesięcznie, mają nie stracić na Polskim Ładzie. – Analizujemy różne modele, ale takim modelem, który chcielibyśmy wprowadzić docelowo, jest wspólne rozliczanie się rodziców – i samotnych i małżonków – z zastosowaniem ilorazu zależnego od liczby dzieci – powiedziała w programie "Money. To się Liczy" minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.