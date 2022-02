Zmiany w urlopach. Ojcowie dostaną 9 tygodni wolnego

- Wprowadzany jest dodatkowy, 9-tygodniowy urlop dla ojców, który jest nieprzenoszalny. Dziś, jeżeli rodzi się jedno dziecko, jest przewidziany 32-tygodniowy urlop, a dodatkowo wprowadzony zostanie 9-tygodniowy urlop tylko dla ojca, czyli łącznie 41 tygodni – powiedziała w programie "Money. To się Liczy" minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Nowe przepisy, które mają włączyć ojców w opiekę nad dziećmi, trafiły do konsultacji społecznych. Stanowią realizację unijnej dyrektywy. – W projekcie ustawy wprowadzającej tę dyrektywę zostaliśmy zobowiązani także do wprowadzenia pięciodniowego urlopu opiekuńczego. Jest to urlop bezpłatny, który można wykorzystać na różne sytuacje związane z opieką nad dziećmi. Pracodawca będzie zobowiązany takiego urlopu udzielić – dodała Maląg.