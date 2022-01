Zmierzch galerii handlowych? Polacy coraz częściej wolą kupować przez internet

Tymczasem nastroje zakupowe wśród Polaków nie są najlepsze. Pokazują to czwartkowe dane GUS dotyczące wskaźnika ufności konsumenckiej. Wskaźnik ten spada, źle wyglądają też nasze oczekiwania co do przyszłości. Niebezpiecznie zbliżamy się do poziomów z kwietnia 2020 roku, czyli krótko po wybuchu epidemii koronawirusa w naszym kraju.