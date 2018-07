Znaczek pocztowy z kiełbasą. Poczta Polska chwali się nową emisją

Kiełbasa lisiecka znalazła się na nowym znaczku, który w poniedziałek Poczta Polska wprowadza do obiegu. To kolejna emisja z serii "Polskie produkty regionalne", która promuje nasze krajowe, unikatowe wyroby.

Za znaczek z kiełbasą lisiecką, produkt regionalny rodem z Małopolski, trzeba zapłacić 6 zł. Został on wyprodukowany w 135 tysiącach egzemplarzy.

Lisiecka dołączy do innych produktów regionalnych, pokazanych już przez Pocztę Polską na znaczkach. Dotychczas pojawiły się już emisje z rogalem świętomarcińskim, miodem kurpiowskim, serem korycińskim, truskawką kaszubską i jabłkiem łąckim.

Co tak wyjątkowego jest w kiełbasie lisieckiej, że postanowiono umieścić ją na znaczkach? Poczta tłumaczy: produkowana jest z najlepszych gatunków mięs, większość jej składu stanowi szynka wieprzowa, a jedyne przyprawy użyte do produkcji to sól peklująca, świeży czosnek i biały pieprz mielony.