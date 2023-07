Znajdź liczbę 46. Mało kto robi to w mniej niż 20 sekund

To zadanie, dzięki którym sprawdzisz swoją spostrzegawczość, zostało opublikowane w serwisie fresherslive.com. Polega ono na tym, by w 20 sekund (a najlepiej w mniej) znaleźć liczbę 46 na planszy wypełnionej niemal w całości powtarzającą się liczbą 45. Choć zadanie na pierwszy rzut oka wydaje się łatwe, to limit czasowy zdecydowanie utrudnia całą sprawę.