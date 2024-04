Znakują jeziora na Mazurach. Trwają prace na 150 km

Ustawianych jest także pięć szlaków bocznych: na jeziorze Śniardwy do Okartowa, na jeziorze Bełdany w kierunku śluzy Guzianka I i II i jeziora Nidzkiego, w kierunku miasta Ryn (jezioro Ryńskie), z jeziora Niegocin do jeziora Kisajno poprzez kanał Niegociński i jezioro Tajty i kanał Piękna Góra oraz szlak boczny z jeziora Mamry do miejscowości Ogonki na jeziorze Święcajty.