Znalazł czek na 49 mln euro. Oto jak zareagował właściciel zguby

W Lecce, na południu Włoch, doszło do odkrycia o niecodziennym charakterze – czek opiewający na kwotę 49 milionów euro znalazł się w rękach lokalnego urzędnika, członka władz miejskich. Widok tylu zer przyprawił go o zawroty głowy, lecz mimo to udało mu się dotrzeć do właściciela, który wcale nie zdobył się na słowa wdzięczności.