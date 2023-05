Znamy laureatki i laureatów XIV edycji konkursu Bizneswoman Roku

Katarzyna i Karolina Koseckie – matka i córka, które walczą o godne życie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Organizatorki protestów pod Pałacem Prezydenckim oraz akcji 2119. Mają w sobie ogromną odwagę i determinację, są nieustępliwe i skłonne ryzykować, by zmienić coś, co bezdyskusyjnie powinno wyglądać inaczej. Walczą m.in. o to, by opiekunowie otrzymali prawo do pracy bez utraty świadczeń oraz o asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnością.