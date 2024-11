Znana marka kosmetyczna ogłasza bankructwo w kolejnym kraju. Działa też w Polsce

Pierwsze doniesienia o problemach marki dotyczyły Wielkiej Brytanii. To właśnie tam sieć zamknęła 75 swoich sklepów i zwolniła ponad 700 pracowników. Po przejęciu przez firmę inwestycyjną Auréa, należącą do Mike’a Jatanii (jednego z najbogatszych przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii i Azji) wznowiła działalność w ograniczonej liczbie sklepów. Po restrukturyzacji firma stanęła na nogi m.in. we Francji i Niemczech.