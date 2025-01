Szukają lekarza do pracy w Holandii. Oto ile płacą

Dodatkowo pracownik ma czuwać nad przestrzeganiem przepisów dotyczących transportu zwierząt. Do jego zadań będą należały także kontrola wszystkich etapów uboju, kontrola tuszy pod kątem przydatności mięsa do spożycia oraz nadzór nad wykonywaniem wszystkich czynności w sposób higieniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Mile widziane jest doświadczenie w pracy jako weterynarz lub w branży weterynaryjnej, ale oferta jest skierowana również do absolwentów weterynarii. Firma oczekuje, że kandydat będzie wykazywał się wysoką motywacją do pracy, doskonałymi zdolnościami komunikacyjnymi, umiejętnościami pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Pracownik powinien być odporny psychicznie i wykazywać chęci do podjęcia intensywnej nauki języka niderlandzkiego.

W zamian za to firma oferuje umowę o pracę na czas określony (od 1 kwietnia 2025 r. do 3 sierpnia 2026 r.). System wynagradzania jest czasowy ze stawką miesięczną. Liczba godzin do przepracowania w miesiącu to 30.