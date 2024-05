Znana marka otwiera sklep w Polsce na stałe. Wiemy, kiedy powstanie

Marka się rozwija

Marka UNIQLO, jest częścią Fast Retailing Co., Ltd. - japońskiej grupy odzieżowej z główną siedzibą w Tokio - obok innych siedmiu marek. Pozostałe z nich to GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand i Helmut Lang - wylicza serwis propertynews.pl.