Znicze za miliard złotych. To nie będzie dobry rok dla branży

Co roku kupujemy co najmniej 300 milionów sztuk – najwięcej w okolicach Wszystkich Świętych. Według badania Hiper-Com Poland i Grupy AdRetail w 2019 roku 45 proc. Polaków planowało wydać na znicze średnio od 30 do 40 zł. Ponad połowa z nas zakładała zakup 4-5 sztuk.