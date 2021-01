Znikają godziny dla seniora. Minister podał datę

"Będą zamknięcia". Niektóre galerie nie otworzą się po lockdownie

Obostrzenia co najmniej do 14 lutego

- Wszystko pozostaje bez zmian, co najmniej do 14 lutego. To samo dotyczy nauczania. Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych będą ponownie otwarte, na zasadach jak sprzed ostatniego zamknięcia. To rozwiązanie jest ostrożnym krokiem - dodał.