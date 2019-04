ZNP: jeśli rząd usiądzie do rozmów, przedstawi nową propozycję, egzaminy się odbędą

- Jak idzie powódź, to się buduje tamę. Mówiliśmy, czym może się skończyć ignorowanie naszych postulatów. Całą odpowiedzialność za sytuację, którą mamy dziś w oświacie ponosi rząd – powiedział w programie „Money. To się liczy” Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

– Jeśli rząd siądzie dziś z nami do rozmów, przedstawi nowe propozycje, egzaminy jutro się odbędą. Przed nami cały dzień, rozmawiamy w ZNP o różnych scenariuszach, liczymy na spotkanie z rządem i pozytywne rozwiązanie ws. egazminów. Natomiast nie ma naszej zgody na to, by bez porozumienia przerywać akcję. Był czas, przestrzegaliśmy. Rozmowy, które były trochę takim chocholim tańcem, zaczęły się pod koniec marca - dodał Baszczyński.