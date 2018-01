Został rolnikiem i przestał jeść mięso. Niesamowita historia "wegańskiego milionera"

- Znam mnóstwo ludzi, którzy pracowali w polu i od wdychania chemii z opryskiwacza dostali raka. Poważnie. Gdy w spadku dostałem gospodarstwo rolne, nie chciałem bawić się stosowanie rolniczej chemii - opowiada WP Łukasz Gębka, "wegański przedsiębiorca". Jego produkty robią zawrotną karierę na półkach marketów Lidl.

Łukasz Gębka robi biznes z Lidlem na ekologicznych warzywach (Facebook.com, Fot: Farma Świętokrzyska)

Pole, które Gębka dzierżawi od zwykłego, w domyśle "chemicznego rolnika", musi "odpoczywać" trzy lata. Kilka tysięcy złotych kosztuje certyfikacja uprawy na ekologiczną. Potem siew. Na hektar idzie milion czterysta tysięcy ziarenek marchwi. Problem w tym, że zanim wykiełkuje pierwsze, pojawiają się chwasty. - Nie może być oprysków. Wjeżdżam na pole specjalną maszyną z palnikami i wypalam chwasty do ziemi. To wszystko, co robię maszynowo. Reszta to żmudna, ręczna robota. Codziennie w polu pracuje u mnie 30 osób. Koszt opielenia hektara marchwi to 15 tys. zł - wylicza założyciel gospodarstwa "Farma Świętokrzyska".

Z tego powodu biomarchewki są kilkukrotnie droższe od tych produkowanych masowo i pryskanych. Jednak jak twierdzi, mają więcej witamin i mikroelementów. Na potwierdzenie badaniami zdrowotnych składników swoich produktów wydaje 100 tys. zł miesięcznie. Opłaca się. Odkąd nastała moda na ekożywność, sprzedaż tych produktów rośnie o 20 proc. rok do roku.

Milionerzy z Ryneczku

Sieć handlowa Lidl właśnie postanowiła pochwalić się polskimi przedsiębiorcami - tymi, którzy stoją za sukcesem tzw. Ryneczku Lidla, czyli półek z warzywami i owocami. Wśród nich jest Hubert Woźniak, grójecki sadownik i menadżer grupy producentów Rajpol. Dla jego jabłek Lidl zrezygnował z importu tych owoców z Włoch. Jest też Tomasz Jazdon, który z małego poletka przy domu ojca awansował na króla cebuli i ziemniaków. Z kolei Renata i Tomasz Wychowałek z Piotrkowa Trybunalskiego to prawdopodobnie najwięksi producenci sałaty w Polsce.

Kto wejdzie na półkę w Lidlu, automatycznie wskakuje do ekstraklasy biznesu. Z racji skali działania sieci handlowej z 14 miliardami złotych przychodów rocznie niemal każdy stały kontrakt opiewa na miliony złotych. Lidl też na tym zyskuje. Ani premier Mateusz Morawiecki, ani nawet posłanka PiS Krystyna Pawłowicz nie mogą zarzucić handlowcom, że są obcym kapitałem, żerującym na polskiej ziemi.

Łukasz Gębka opowiada, że gdyby nie Lidl, musiałby zarabiać pieniądze z wielu źródeł: handlować na biobazarkach, sprzedawać wielkomiejskim wykształciuchom przez sklep internetowy, współpracować z kilkunastoma sklepami: bio, wege, eko itd. Martwić się o płatności, bo rynek ekożywności raczkuje i odbiorcy czasem mają problemy. Współpracując Lidlem ma milionowe obroty i jeszcze satysfakcję, że kreuje rynek biowarzyw w całej Polsce.

Wegański biznes

34-letni rolnik zaczynał biznes, ucząc się jeszcze w liceum. Rodzina mieszkała na Śląsku, a ojciec prowadził skup złomu. Łukasz już był szykowany na następcę tego biznesu, kiedy umarł dziadek, pozostawiając gospodarstwo nieopodal Ćmielowa w woj. świętokrzyskim. W rodzinie nikt nie chciał słyszeć o powrocie na wieś. Łukasz się zbuntował i zdecydował, że sam je poprowadzi. Miał 19 lat.

- Nie znalem się na roli, ale jak mi powiedzieli, ile nawozów i chemii leje się w ziemię, aby produkować z zyskiem, to nie mogłem w to uwierzyć. Za nic nie chciałem tego robić. Pomyślałem, że będę produkował tak, jakbym sam miał to jeść - opowiada dalej przedsiębiorca. Wkrótce potem sam na własnej skórze przekonał się o znaczeniu diety. Ciężko zachorował, a lekarka i dietetyk zasugerowali mu posiłki bez mięsa. - Dieta oparta na czerwonym mięsie wręcz zatruwała mój organizm. Nie jem mięsa już od wielu lat - zwierza się. Dodaje, że tak się wciągnął, że został radykalnym weganinem. Oceniając po sylwetce trudno w to uwierzyć - Gębka to kawał chłopa.

Najpierw zarabiał na dostawach dla marki Hipp - to te słynne słoiczki dla niemowląt. Potem odbiorcą jego warzyw była firma Bonduelle - to, co kupowali w Polsce, natychmiast odsprzedawali za granicę. Bycie anonimowym poddostawcą trochę kłuło ambicję rolnika. Wreszcie jeden z odbiorców wpędził go w kłopoty finansowe, odmawiając przyjęcia dużej dostawy. Wtedy Gębka zdecydował, że stworzy własną markę. Tak powstała Farma Świętokrzyska.