Zostań "skoczkiem". To najlepszy sposób na dwucyfrową podwyżkę pensji

Jak czytamy w "Rz", przedstawiciele firm rekrutacyjnych przyznają, że firmy bez większych problemów godzą się na ponad 20-procentową podwyżkę wynagrodzenia w przypadku poszukiwanych, deficytowych na rynku kandydatów. Szczególnie jest to widoczne, gdy mają pilny do wypełnienia wakat po pracowniku, który odszedł do innego pracodawcy skuszony wyższą płacą.