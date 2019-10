ZUS kontra matki. Kobiety twierdzą, że urzędnicy poszli za daleko

Matki prowadzące działalność gospodarczą przeżywają kolejną batalię z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Urzędnicy próbują udowodnić matkom, że wyłudzają pieniądze i prowadzą fikcyjne firmy. Doszło do tego, że każą podać informacje, kto opiekował się dziećmi, gdy matka pracowała.

Przedsiębiorcze matki są zasypywane takimi pismami. "Ruch Społeczny Kobiety na DG kontra ZUS" zapewnia we spisię na Facebooku, że ma ich więcej. Oburzenia w komentarzach nie kryją kobiety dotknięte problemem. "Jak czytam takie pisma i słucham takich historii to włos mi się na głowie jeży. Po co im prywatne informacje? To jest okropne, ale też upokarzające" czy "Niedługo będą pytać, kto karmił Pani dziecko piersią, gdy Pani pracowała?".