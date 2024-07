ZUS musi zwrócić ponad 1,5 mld zł. Ma czas do końca lipca

Pierwsze przelewy były już w maju

Pierwsze przelewy do płatników ZUS zrealizował 10 maja 2024 r. Do tej pory rozdysponował już ponad 1,58 mld zł, z czego prawie 1,36 mld zł nadpłaconej składki zdrowotnej trafiło z powrotem do przedsiębiorców. W przypadku niektórych płatników nadpłata została wykorzystana do pokrycia zaległości. Kolejne transze są w trakcie przygotowania do wypłaty.