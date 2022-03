ZUS przypomina. Nowe terminy dla przedsiębiorców

Terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS zmieniły się wraz z początkiem 2022 roku. Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nowe terminy to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Dotyczą one rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące - przypomina rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.