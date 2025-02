ZUS przyspieszy "trzynastki". Część seniorów dostanie przelew wcześniej

Terminy wypłat świadczeń z ZUS są stałe: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. W kwietniu, z powodu świąt, niektóre przelewy mogą być przyspieszone . Na przykład, osoby, które zwykle otrzymują świadczenia 6 kwietnia, dostaną je najpóźniej 4 kwietnia . Ostatnia transza wypłat, obejmująca ok. 1,8 mln osób, trafi do seniorów 25 kwietnia, czyli tuż przed majówką .

Redakcja WP Finanse wraz z Piotrem Juszczykiem, głównym doradcą podatkowym firmy InFakt, przeliczyła emerytury, zwiększając je o prawdopodobny wskaźnik waloryzacji. Po marcowej podwyżce świadczenie w kwocie minimalnej miałoby wzrosnąć z 1780,96 zł brutto do 1884,61 zł, co na rękę dałoby 1715 zł. To więcej o 94 zł netto w porównaniu do obecnej najniższej emerytury.