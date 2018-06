ZUS szybciej cię skontroluje. To główny cel e-zwolnień

Plaga "chorych" Polaków, którzy pracują na L4, ma skończyć się wraz z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich. Obecnie bowiem ZUS nie ma możliwości kontrolowania pacjenta przez pierwszych 30 dni.

- To jest słabość systemu. Do siódmego dnia zwolnienia w ogóle nie kontrolujemy. Pracownik wtedy zawiadamia, że jest chory i wraca do pracy. Poprzez e-zwolnienia chcemy mieć nad tym kontrolę od pierwszego dnia - mówiła w "Money. To się liczy" prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dodała, że obecnie ZUS jest w stanie skutecznie sprawdzać, czy pracownik faktycznie jest chory dopiero od 30. dnia choroby.