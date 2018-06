ZUS wyśle nam prawie 20 mln listów. Tym razem tony papieru mają nie pójść na marne

Wystarczy, że chociaż raz na nasze konto została odprowadzona składka emerytalna, by znaleźć się w gronie odbiorców listów od ZUS-u. Zeszłoroczna akcja okazała się wielkim marnotrawstwem papieru i pieniędzy, ale w tym roku ma być inaczej.

Co znajdziemy w liście? Będzie tam przede wszystkim szczegółowa informacja o koncie emerytalnym, czyli o zgromadzonych środkach i kapitale początkowym do 2017 r.

Jak informuje ZUS, w liście znajdą się także informacje o subkoncie, co dotyczy wszystkich członków OFE albo pracowników rozpoczynających pracę po 31 stycznia 2014 r.

Do przedstawionych przez ZUS wyliczeń nie powinniśmy się jednak nadmiernie przywiązywać. ZUS asekuruje się, że mają one "charakter orientacyjny i nie uwzględniają takich zmiennych jak wzrost zarobków, które następują wraz z rozwojem kariery zawodowej".

"Ostatecznie to od każdego ubezpieczonego zależy, jaki będzie efekt jego aktywności zawodowej" - przypomina ZUS.

Prognozy okazały się mocno odbiegające od rzeczywistości. Wszystko dlatego, że ZUS do swoich symulacji wykorzystał w 2017 r. ustawę poprzedniego rządu podwyższająca wiek emerytalny do 67 lat. Tymczasem już w październiku zeszłego roku w życie weszła nowa ustawa obniżająca wiek emerytalny do 60 i 65 lat.