ZUS oddaje pieniądze po zmarłych. W grę wchodzą duże kwoty

Po śmierci członka Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), środki zgromadzone na jego subkoncie mogą trafić do spadkobierców . Jak informuje ZUS, można ubiegać się o te pieniądze bez ograniczeń czasowych. Należy jedynie złożyć odpowiedni wniosek, aby uruchomić proces przekazania pieniędzy.

Środki mogą być przejęte przez osoby wyznaczone przez zmarłego. Jeśli takiej wskazówki brak, pieniądze wchodzą do masy spadkowej. Dotyczy to zarówno członków OFE, jak i osób urodzonych po 1968 roku, które nie przystąpiły do funduszu.