Życie na kredyt wciąż popularne. Polacy nie oszczędzają

Oszczędności Polaków w ciągu ostatnich ośmiu lat wzrosły o ponad 70%. Niestety, jak wynika z raportu Związku Banków Polskich „InfoKREDYT: Oszczędzanie”, wciąż jesteśmy na szarym końcu Europy. Stopa oszczędności wśród mieszkańców za naszą zachodnią granicą jest prawie czterokrotnie wyższa. Oszczędzaniu miał sprzyjać zakaz handlu w niedzielę, ale pieniądze wypływają na przyjemności typu kino czy restauracja.

Wydawać by się mogło, że Polakom żyje się lepiej. Wyższe pensje, lepsza stawka godzinowa, niższe bezrobocie, pieniądze z 500+. To większe możliwości uwolnienia się od posiadanych długów. Niestety okazuje się, że im więcej pieniędzy mamy do dyspozycji, tym więcej pożyczamy. Długi rosną, a oszczędności brak. Coraz częściej pożyczamy nie na potrzeby pierwszego rzędu typu rachunki czy wyprawka szkolna dla dziecka, ale na egzotyczne wakacje, markowe ciuchy czy drogie gadżety. A sprzyjają temu szybkie pożyczki przez internet, które dostępne są często na same dane z dowodu. I pożyczamy coraz większe kwoty. Pożyczka w kwocie 500 zł odchodzi w niepamięć, przybywa dłużników, co wynika z raportu BIG InfoMonitor, którzy do spłaty mają minimum 10 tys. zł. W ciągu roku przybyło 94 tys. osób, które nie regulują płatności w terminie. To zaś przełożyło się na wzrost Indeksu Zaległych Płatności Polaków. W grudniu 2017 roku wynosił 85,1 pkt, a w grudniu ubiegłego roku wzrósł do 88,1 pkt. Statystycznie oznacza to jedno, co 9. dorosły Polak ma przeterminowane długi.