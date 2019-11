1000 zł zniżki na popularny robot kuchenny. Miłośniczki pieczenia szaleją

Co prawda to nie termomiks, ale i tak dużo potrafi - sam miesza, ugniata, ubija. Jego wszechstronne zdolności kuszą, a promocyjna cena przyciąga jak magnes. Dla niektórych posiadanie tego robota kuchennego to spełnienie marzeń.

Robot kuchenny popularnej, amerykańskiej marki robi furorę. Reklamują go jako idealne urządzenie dla tych, którzy kochają piec. Sam pomiesza składniki, ubije i ugniecie ciasto. Jeden ze sklepów internetowych postanowił przed Świętami znacznie obniżyć jego cenę. Z prawie 3000 zł do niecałych 2000 zł, co prawda ten konkretny model już wyprzedano, ale zostały jeszcze inne, na które jest nieco mniejsza zniżka.

Okazuje się, że również osoby publiczne zachwycają się tym produktem zachęcając swoich obserwatorów do zakupu. Np. Marta Wierzbicka na swojej relacji na Instagramie opowiada o urządzeniu i jego właściwościach. Podobnie Zosia Cudny i Eliza Morawska-Kmita - blogerki kulinarne.

Pod niektórymi postami możemy przeczytać zaskakujące komentarze czytelniczek. Okazuje się, że dla niektórych posiadanie takiego robota kuchennego to… spełnienie marzeń. - Moje marzenie już spełnione, mam czerwony - pisze jedna obserwatorka. - Marzę o takim, ale kupię dopiero jak będę miała większą kuchnię - komentuje druga dziewczyna.

Producent chwali profesjonalizm urządzenia i jego "designerski wygląd". Pojawia się jednak pytanie czy robot kuchenny za 1700 zł to nie jest cały czas za dużo…? W sieci można znaleźć urządzenia innych firm, które są dwa razy tańsze. Ciekawe tylko jak z ich jakością.

Dodatkowo za polecenie komuś sprzętu dostajemy dodatkowe 100 zł na zakupy.

- Nasza kampania wystartowała 5 listopada i pozostanie aktywna na stronie do 11 listopada. Zainteresowanie jest bardzo duże, a ilość produktów ograniczona, także trzeba się śpieszyć, jeśli chce się upolować coś konkretnego - informuje Monika Kalisiewicz, rzecznik prasowy portalu WestWing.

Przedświąteczny szał zaczął się na dobre.