13. emerytura 2020. Emeryci powinni się pospieszyć

1200 zł brutto dostaną emeryci i renciści w ramach "trzynastek", które będą wypłacane w kwietniu 2020 r. Ci, którzy niedawno osiągnęli lub wkrótce osiągną wiek emerytalny nie powinni zwlekać z wnioskiem do ZUS, by dostać dodatek.

Seniorzy - uważajcie, by nie przegapić terminu. "Trzynastki" będą wypłacane z automatu w kwietniu 2020 r., ale tylko zarejestrowanym emerytom, którzy zgłoszą się du ZUS-u do marca 2020 r. Ci, którzy już pobierają emerytury nie muszą robić nic. Za to ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny lub wkrótce go osiągną, powinni jak najszybciej złożyć wniosek do ZUS, bo inaczej "trzynastka" może ich ominąć.