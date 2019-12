13. emerytura pochłonięta przez czynsz. Emeryci się skarżą

- Gdy dostałam trzynastą emeryturę, cieszyłam się jak dziecko. Teraz okazuje się, że zabierze mi ją spółdzielnia - tak o podwyżkach czynszu mówi pani Eugenia z Olsztyna. Skarży się na wzrost opłat administracyjnych.

Jedną z takich osób jest 90-letnia Eugenia Szachnowicz. Ona co miesiąc musi wydawać o 50 zł więcej właśnie na fundusz remontowy. Zamiast 72 zł jest to już ponad 120 zł miesięcznie. A do tego inne opłaty.