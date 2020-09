28 milionów Polaków kupuje w sieci. Co czwarty to senior

Materiał powstał we współpracy z marką Allegro.

Na kilka miesięcy tego roku życie niemal na całym świecie przeniosło się do sieci. Przez Internet pracowaliśmy, uczyliśmy się, ale też coraz chętniej robiliśmy zakupy. Jeszcze przed COVID - 19, Polska była krajem, gdzie wartość obrotów w e-handlu rosła w tempie 18 proc. rocznie. Teraz ten trend mógł zdecydowanie przyspieszyć. Dziś przez Internet kupują nie tylko młodzi, ale co czwarty to osoba powyżej 50 roku życia.