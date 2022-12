300+. Ostatnie przelewy trafiają do Polaków. ZUS wypłacił niemal 1,4 miliarda złotych

Dla kogo 300+

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. O pieniądze można było wnioskować od 1 lipca do 30 listopada. W założeniu rządu pieniądze te mają pomóc rodzinom w skompletowaniu wyprawki szkolnej, stąd ZUS przyjmuje wnioski od pierwszych tygodni wakacji.