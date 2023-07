5 cech, które mogą pokazywać, że jesteś bardziej inteligentny, niż myślisz

5. Czasem potrzebujesz samotności

Satoshi Kanazawa przeprowadził jeszcze jedno interesujące badanie, tym razem wspólnie z Normanem P. Li z Singapore Management University. Badanie to, opublikowane w 2016 roku w "British Journal of Psychology", pokazuje, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nie potrzebują towarzystwa innych osób, aby czuć się szczęśliwymi. Wręcz przeciwnie, osoby o wyjątkowo wysokiej inteligencji doświadczają mniejszego zadowolenia z życia, im więcej czasu spędzają w towarzystwie innych osób, nawet jeśli są to ich przyjaciele.