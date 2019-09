5 tys. zł mandatu za spacer z dzieckiem po chodniku

Rodzic popełnia wykroczenie, nawet gdy prowadzi dziecko do siódmego roku życia chodnikiem za rękę lub wiezie autem - zwrócił uwagę Sąd Rejonowy w Sokółce. Grozi za to grzywna w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. To nie żart.

Sąd zwrócił się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego

Wszystko przez źle skonstruowany artykuł 89 Kodeksu wykroczeń, w którym czytamy o zakazie przebywania dzieci na drogach publicznych. Mało kto zdaje sobie sprawę z istnienia takiego przepisu, mandaty za to wykroczenie nie są brane pod uwagę w żadnych policyjnych statystykach.

Jednak do Sądu Rejonowego w Sokółce trafił wniosek o ukaranie dwóch kobiet, które zezwoliły dzieciom poniżej 7. roku życia na poruszanie się wiejską drogą. Analizując materiał dowodowy, sędziowie doszli do wniosku, że drogą nie jest tylko jezdnia, ale także chodnik.

Według art. 89 k.w odpowiedzialności podlega ten, "kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego".

O ile w przypadku torowisk zapis jest sprecyzowany, tak w kwestii dróg publicznych potrzebne jest zawężenie wyłącznie do jezdni, ponieważ na ten moment zakaz poruszania się dzieci do lat 7 po jezdni obejmuje również chodnik, pobocze czy drogę rowerową.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", sąd ma wątpliwości, czy ten przepis k.w. jest zgodny z przepisami ustawy zasadniczej: art. 2 (zasada prawidłowej legislacji), art. 48 ust. 1 (prawo do wychowania dziecka uwzględniające stopień jego dojrzałości), a także art. 52 ust. 1 (prawo do swobodnego poruszania się).

Sąd zwrócił się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

