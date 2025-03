Znany kurort podnosi opłaty dla turystów. Zapłacą jak za zboże

Nowy projekt zakłada podniesienie stawki za pierwszą godzinę do 6,90 zł, ale jednocześnie zwiększa ulgę do 71 proc. – Mieszkańcy zapłacą zatem tylko 2 zł za pierwszą godzinę postoju , a ponadto będą mogli wykorzystać tę "pierwszą godzinę" 2 razy dziennie, a nie tak jak do tej pory tylko raz w ciągu dnia – informuje Marek Niziołek.

Abonament "N" dla osób z niepełnosprawnościami stanieje o połowę do 5 zł, natomiast abonamenty "O" (możliwość parkowania na terenie całej strefy) i "E" (samochody z silnikiem hybrydowym typu plug-in) wzrosną – odpowiednio do 500 zł i 100 zł.

Kary za brak opłaty parkingowej wzrosną do 300 zł, ale przy zapłacie w ciągu 7 dni wyniosą 200 zł. Planowane są także zmiany w obszarze SPP – sezonowe podstrefy A1 (ul. Winieckiego za halą) i C1 (Opera Leśna – Moniuszki i ul. 23 Marca do Armii Krajowej) zostaną włączone do stref A i C, gdzie opłaty będą obowiązywać przez cały rok w godzinach 9:00–22:00.