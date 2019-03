1 z 12 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse 500+ Aleksandra Stanek 6 min. temu 1 z 12 500+ dla każdego dziecka. Zobacz, jak to wygląda w innych krajach Nowa piątka PiS mat.pras./PiS Podziel się 500 plus od pierwszego dziecka - to pierwszy punkt nowego programu gospodarczego zapowiedzianego przez Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji PiS. Rodzice się cieszą, ekonomiści biją na alarm, bo ta zmiana może kosztować nawet blisko 20 mld zł w skali roku. Rozrzutność? W większości państw europejskich wsparcie dla rodzin z dziećmi jest powszechne, bez względu na liczbę dzieci w rodzinie. Zobaczcie, jak polska recepta na demografię wypada na tle innych tego typu programów na świecie. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne