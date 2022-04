Antyreklamy uderzają w firmy, które zostały w Rosji. "To się szybko nie rozejdzie po kościach"

Leroy Merlin, Auchan, Decathlon - to jedne z tych zachodnich firm, które po rosyjskiej napaści na Ukrainę nie wycofały się z biznesów w Rosji i spotkały się z tego powodu z ogromną krytyką. Wiele osób nawołuje do bojkotu tych spółek, w sieci pojawiają się też grafiki z przerobionymi hasłami reklamowymi tych sieci. W dosadny sposób komentują one decyzje o pozostaniu w Rosji. Jak oceniają eksperci cytowani portal Wirtualne Media, może to przynieść wymierny skutek.