500 + na pierwsze dziecko to nie wszystko. Oni też dostaną więcej pieniędzy

Rodziny z dziećmi, nauczyciele, bezrobotni czy nawet pracownicy - oni w najbliższych miesiącach mogą liczyć na podwyżki od państwa. Od kilkunastu do nawet kilkuset złotych - przypomina "Fakt".

Pierwsze pieniądze dostali już emeryci. W ramach tzw. 13. emerytury ZUS rozpoczął w tym miesiącu wypłacanie po 888 zł dla każdego emeryta, a od stycznia seniorzy zyskają również na obniżeniu stawki PIT do 17 proc.

Ile będzie można na tym zyskać? Od kilkunastu do nawet 72 zł. Szczegółowe wyliczenia prezentowaliśmy już w naszym serwisie. Na tej zmianie zyskają więc nie tylko pracownicy, ale również świadczeniobiorcy czy emeryci.

Choć niektórzy mogli o tym zapomnieć,podwyżki otrzymają również nauczyciele. Porozumienie rządu z oświatową "Solidarnością" zakłada bowiem wzrost wynagrodzeń pedagogów od września o 9,6 proc. To oznacza, że w ich kieszeniach będzie więcej od 168 do 232 zł. Do tego 300 zł za wychowawstwo i dodatkowe 1000 zł na start dla stażysty.