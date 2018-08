500 plus i 300 plus. Od 1 sierpnia zaczyna się przyjmowanie tradycyjnych wniosków

Od 1 sierpnia można składać tradycyjne, papierowe wnioski o świadczenia 500 i 300 plus. Miesiąc wcześniej uruchomiono elektroniczną formę składania wniosków.

Wniosek o 500 plus można złożyć też w urzędzie (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Nabór wniosków do obu programów - 500 i 300 plus - rozpoczął się 1 lipca. Przez pierwszy miesiąc przyjmowane były tylko wnioski elektroniczne. Można je składać za pośrednictwem internetowego formularza, dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny. lub przez serwisy internetowe większości banków.

Ministerstwo Rodziny podało, że wpłynęło już ponad milion wniosków na Dobry Start. Uprawnionych jest 4,6 mln uczniów. Choć czas jest tu teoretycznie do końca listopada, to wygląda na to, że rodzice z oczywistych powodów chcą mieć pieniądze wtedy, kiedy są one potrzebne, czyli najpóźniej do końca sierpnia.

Od początku sierpnia wnioski o świadczenia można składać w tradycyjnej, papierowej formie. Wypełnione wnioski o przyznanie 500 i 300 plus przyjmują urzędy miasta, urzędy gminy i ośrodki pomocy społecznej. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Wypełnione formularze można też przesyłać pocztą.

Do kiedy złożyć wniosek 0 500 plus i 300 plus

Wnioski na 500 plus można składać jeszcze do października tak, żeby nie stracić pieniędzy. Ci, którzy czekają na ostatnią chwilę, w najgorszym przypadku świadczenie dostaną z opóźnieniem. Decyzja i wypłata z wniosków złożonych w październiku nastąpi do końca grudnia. Bez żadnego opóźnienia pieniądze z budżetu wpłyną, jeśli wyrobimy się do sierpnia z wypełnieniem wniosku.

Żeby otrzymać pieniądze z programu 300 plus, wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 30 listopada, inaczej świadczenie przepada.

Wnioski złożone do końca sierpnia gwarantują wypłatę zasiłku do 30 września.

Komu przysługują świadczenia 500 plus i 300 plus

W ramach programu "Dobry start" nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Nie jest istotna również liczba posiadanych dzieci, jak w przypadku 500 plus. Wyprawka ma przysługiwać na każde uczące się dziecko - wychowujące się w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Program obejmie dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do chwili ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, czas pobierania świadczenia można przedłużyć do dwudziestych urodzin. Niepełnosprawni uczniowie będą mogli pobierać pieniądze aż do 24. roku życia.

”Dobry Start” nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowania przedszkolne.

Pieniądze z programu 500 plus przysługują rodzinie na każde drugie i kolejne dziecko, do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia.

Żeby otrzymać zasiłek na pierwsze dziecko, rodzina musi spełnić kryterium dochodowe. W tej chwili wynosi ono 800 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 1200 zł netto na osobę, rząd planuje jednak jego zmianę.

W kolejnym roku próg dochodowy ma zostać zwiększony do 1050 złotych. Jednocześnie ma zostać wprowadzony limit dochodu dla odbierających 500 plus. Po przekroczeniu 3 tys. złotych netto na osobę rodzina zostanie odcięta od tego programu.

500 plus ma jednak być wypłacane dłużej niż do tej pory. Otrzymywać będą je dzieci uczące się aż do 25. roku życia. Obecnie pieniądze wypłacane są za dzieci do 18. roku życia. Co to wszystko oznacza dla Kowalskiego?

Dziś samotny rodzic wychowujący jedno dziecko dostaje 500 plus, jeśli jego dochód netto nie przekracza 800 zł na członka rodziny. Oznacza to więc, że np. samotna matka nie może zarobić więcej niż 1600 zł netto. Po zmianach będzie mogła liczyć na świadczenia, jeśli zarabia do 2100 zł netto.